За словами прем'єра, показник 7,5% є абсолютно помірним, і це підтверджують міжнародні експерти.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дефіцит бюджету України є одним із найнижчих у Європі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Коли ми говоримо про дефіцит бюджету і хтось починає маніпулятивно заявляти, що друкують гроші, інфляція - давайте подивимось, який рівень інфляції в цьому році. По року ми очікуємо близько 4,5%. Це один із найнижчих показників інфляції за часи незалежності, він приблизно дорівнює показнику минулого року. За осінні місяці інфляція була менше 2%, влітку були місяці, коли була дефляція. Опосередкованого показника того, що гроші друкуються, ми не бачимо", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр навів для прикладу інші країни й зазначив, що Україна має один із найнижчих дефіцитів бюджету.

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"Коли сьогодні взяти європейські країни і подивитися, які дефіцити в розвинутих економіках, в країнах-сусідах, то Україна має один із найнижчих дефіцитів бюджету. 7,5% цього року - один з найнижчих в Європі показників... Він абсолютно помірний, про це заявляють всі міжнародні експерти", - запевнив Шмигаль.

Проект держбюджету 2021

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трлн 71,1 млрд грн, а видатки - 1 трлн 350 млрд грн. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 млрд грн.

У проекті держбюджету також заплановано 104 млрд грн на виплату допомоги, пільг та субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 млрд грн.

5 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект головного фінансового документу країни.

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Автор: Леся Лещенко