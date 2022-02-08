За 2020-2021 роки економія завдяки онлайн-послугам "Дія" для бюджету склала 14,7 млрд грн.

Завдяки наданню деяких державних послуг онлайн через "Дію" державний бюджет за 2020-2021 роки заощадив 14,7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Diia Summit.

"За 2020-2021 роки економія завдяки онлайн-послугам "Дія" для бюджету склала 14,7 млрд грн. При цьому економічний ефект склав за 2 роки 42 млрд грн", - сказав він.

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"Дія":

"Дія" - портал і мобільний додаток, розроблені Міністерством цифрової трансформації України.

"Дія" була вперше представлена у 2019 році та офіційно запущена у 2020 році.

Станом на кінець січня 2022 року додатком і порталом користуються понад 14 млн осіб. Кількість доступних на порталі та в додатку послуг і цифрових документів постійно зростає.