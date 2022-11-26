Втрати промислового поголів’я корів від початку російської агресії вже перетнули позначку у 50 тис. корів.

Українська молочна галузь внаслідок повномасштабної війни РФ проти України недоотримала майже 1 млн тонн молока.

За оцінками АВМ, втрати промислового поголів’я корів від початку російської агресії, з 24 лютого, вже перетнули позначку у 50 тис. корів.

"На фоні скорочення поголів’я та продуктивності корів у прифронтових зонах і територіях з активними бойовими діями, виробництво молока в Україні за 10 місяців знизилося на 12,4% — до 6,575 млн тонн. Тобто галузь недоотримала 929,6 тис. тонн молока. Проте завдяки ефективній роботі молочних ферм у безпечніших регіонах та релокації поголів’я із уражених зон, вдалося мінімізувати втрати промислового молока", - йдеться в повідомленні.

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В асоціації повідомили, посилаючись на дані Державної служби статистики, що за аналізований період підприємства виробили 2,185 млн тонн молока, що на 120 тис. тонн, або 5,2% менше, ніж торік. А господарства населення були більш чутливими та не мали змоги до такої "гнучкості", тому виробництво в цьому сегменті скоротилося на 15,6% — до 4,389 млн тонн.

Збитки в агросекторі через війну з РФ

Прямі збитки в аграрному секторі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії cтаном на 15 вересня сягнули 6,6 млрд доларів.

Через вторгнення Росії сільське господарство України зазнало $4,3 мільярда збитків. В Україні в результаті вторгнення Росії не відбулося більше 51 тисячі угод купівлі-продажу землі.