Щодо євро курс гривні укріпився і сьогодні становить 41,50 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 4 серпня трохи здав свої позиції, просівши до рівня 37,55 грн/дол.

Щодо євро курс гривні укріпився і сьогодні становить 41,50 грн/євро. Продати американську валюту сьогодні можна трохи вигідніше, ніж вчора: в середньому за курсом 37 грн за дол., та 40,75 грн за євро.

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Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках вчора 3 серпня залишився на тому ж рівні - 37,50 грн/дол.

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Щодо євро курс гривні вчора укріпився і становив 41,55 грн/євро. Продати американську валюту вчора можна було за менші кошти: в середньому за курсом 36,90 грн за дол., євро – 40,75 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що на другому тижні серпня ситуація на готівковому валютному ринку докорінним чином не зміниться, проте можливі ситуативні збільшення курсової різниці з боку обмінників. Наступного тижня ситуація буде майже такою ж, як і наприкінці липня - на початку серпня: готівковий курс долара та євро перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

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