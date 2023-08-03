Продавати долар та євро стає все менш вигідно.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 3 серпня залишився на тому ж рівні - 37,50 грн/дол.

Щодо євро курс гривні укріпився і сьогодні становить 41,55 грн/євро. Продати американську валюту можна вже за менші кошти: в середньому за курсом 36,90 грн за дол., євро – 40,75 грн за євро.

Ситуація з курсом під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках декілька днів поспіль укріплюється. Станом на 2 серпня один долар можна було купити за 37,50 грн/дол, євро за 41,6 грн.Продати американську валюту можна було в середньому за курсом 36,95 грн за дол., євро – 40,80 грн за євро.

Відео дня

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня у більшості кас банків перебуватиме у коридорі від 36,55 до 38,15 грн/дол., а в обмінниках - від 36,60 до 37,95 грн/дол.

Експерт упевнений, що найближчими днями серед власників обмінників продовжуватиметься тенденція на "розігрів" курсу і іграх на подальших підвищеннях котирувань. Обмежувальним фактором при цьому стане реальний обсяг платоспроможного попиту на валюту громадян.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні з 1 серпня буде поступово знижуватися.

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