Долар дорожчає наприкінці тижня: курс долар і євро на 2 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,71 грн, а євро – 50,51 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 2 жовтня, зріс на 22 копійки і складає 45,22 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,71 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 51,18 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,51 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,83 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 50,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 2 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,70 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що перша декада жовтня, найімовірніше, мине для валютного ринку без різких змін. Курс долара може перебувати переважно в межах 44,7-45,1 гривні, тоді як курс євро перебуватиме орієнтовно в діапазоні 50,5-52 грн.

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