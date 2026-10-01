Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 2 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 2 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,70 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,89/44,92 грн/дол., а до євро - 50,71/50,72 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 жовтня знизився на 9 копійок і складав 45 гривень за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,51 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 10 копійок і становив 51,24 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,59 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро знизився на 20 копійок і складав 51 гривню за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50 гривень за одиницю іноземної валюти.

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