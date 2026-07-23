Долар подорожчає: НБУ встановив офіційний курс валют на 24 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 24 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 51,05/51,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 23 липня зріс на 6 копійок і складав 45,01 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,47 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав також на 6 копійок і становив 51,48 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,82 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 9 копійок і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

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