Курс гривні до долара порадував стабільністю і зафіксувався на рівні 37,55 гривень.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 8 серпня, зберіг свої позиції, лишившись на тому ж рівні - 37,55 гривень за долар.

Щодо євро курс гривні так само закріпився на рівні 41,55 гривень за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 36,99 гривень за долар, що трохи менше ніж вчора, своєю чергою продавати євро можна за тим же курсом - 40,8 гривень за євро.

Відео дня

Як торгуються євро та долар в обмінниках цього тижня

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках вчора, 7 серпня, зберіг свої позиції, лишившись на тому ж рівні - 37,55 грн/дол.

Щодо євро курс гривні просів на 5 копійок і сьогодні становив 41,55 грн/євро. Продати американську валюту сьогодні можна було в середньому за курсом 37 грн за дол., своєю чергою продавати євро вчора стало більш вигідно 40,8 грн за євро (+5 копійок).

На думку директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, курс долара в Україні до кінця поточного тижня перебуватиме у діапазоні 37,1 - 37,5 грн/дол. У зазначений період на ринку буде спостерігатися тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного.

За словами банкіра, перехідна дата і масові виплати зарплат підживили попит на іноземну валюту та спровокували невелике подорожчання долара минулого тижня.

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку, сягнули 41,72 млрд дол. У липні вони зросли на 6,9% і вдруге поспіль оновили рекордний показник за всю історію незалежності України.

Вас також можуть зацікавити новини: