Щодо євро курс гривні просів і сьогодні становить 41,555 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 7 серпня зберіг свої позиції, лишившись на тому ж рівні - 37,55 грн/дол.

Щодо євро курс гривні просів на 5 копійок і сьогодні становить 41,55 грн/євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37 грн за дол., в свою чергу продавати євро стало більш вигідно 40,8 грн за євро (+5 копійок).

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках 4 серпня здав свої позиції, просівши до рівня 37,55 грн/дол. Щодо євро курс гривні укріпився і становив 41,50 грн/євро. Продати валюту наприкінці минулого тижня можна було в середньому за курсом 37 грн за дол., та 40,75 грн за євро.

Відео дня

Раніше директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько спрогнозувала, що курс долара в Україні з 1 серпня буде поступово знижуватися.

Експерти впевнені, що найближчими днями серед власників обмінників продовжуватиметься тенденція на "розігрів" курсу і іграх на подальших підвищеннях котирувань. Обмежувальним фактором при цьому стане реальний обсяг платоспроможного попиту на валюту громадян.

До вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. 24 лютого 2022 року Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/дол. 21 липня 2022 року НБУ підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол., він не змінюється до сьогодні.

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