Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют в Україні на 18 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,93 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 18 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня дещо посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 51,94/51,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 17 червня залишився на попередньому рівні і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також не змінився і становив 52,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,75 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 45 гривень за долар, а курс євро подорожчав на 10 копійок і складав 52,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 51,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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