Банки та обмінники оприлюднили свіжий курс валют: скільки коштує долар 17 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 51,75 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 17 червня, залишився на попередньому рівні і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і становить 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,75 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,35 грн/євро, а курс продажу - 52,20 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,78 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,94 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський за нинішньої курсової ситуації рекомендує почекати тиждень, щоб визначити подальші валютні тенденції. Якщо гривня не буде дешевшати, то, за його словами, можна і купувати, і продавати валюту.

Вас також можуть зацікавити новини: