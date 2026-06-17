У 'ПриватБанку' зріс євро: актуальний курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 17 червня, не змінився і становить 45,00 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 52,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 51,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 17 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,78 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,94 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 45,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і становить 52,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,75 гривні за євро.

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