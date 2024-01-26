Війна в Україні втратила міжнародну увагу, війна в Секторі Гази домінує в заголовках.

Агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає, що допомога зменшиться. Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді Німецькому агентству преси в Києві.

Він зазначив, що у 2022 і 2023 роках робота УВКБ ООН та інших агенцій з надання допомоги добре фінансувалася. Але цього року виникла загроза скорочень. Він зазначив, що війна в Україні втратила міжнародну увагу, війна в Секторі Гази домінує в заголовках. А з трьома головними донорами – Німеччиною, США та ЄС – сума допомоги для України ще не визначена.

"Авіаудари щодня наносяться на лінію фронту та міста. І з кожним ударом вони завдають руйнування, яке зачіпає цивільне населення. Багато людей втрачають свої домівки або є переміщеними", – сказав він.

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За його словами, українське суспільство показало себе дуже сильним і згуртованим після російської атаки, але через два роки напруга помітна.

"Ці переломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими, оскільки міжнародна підтримка в усіх її формах зменшується", – сказав Гранді.

Міжнародна допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову підтримку від ООН та отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень.

В Мінреінтеграції зазначили, що отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини – зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

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