Коронавірус порушив глобальні ланцюги постачання, і Київ розраховує отримати користь в процесі їх перебудови після пандемії.

Україна розраховує, що переформатування глобальних мереж постачання після пандемії COVID-19 принесе більше інвестицій її виснаженій економіці.

"Азія була головним місцем виробництва у світі. Але через коронавірус стало зрозуміло, що довгі ланцюги постачання можуть вплинути на ефективність контрактів. Це наносить Україну на мапу для європейських інвесторів", - пояснив Bloomberg виконавчий директор державної агенції UkraineInvest Сергій Цівкач.

Читайте такожПід час пандемії ЄІБ на 50% збільшив інвестиції в УкраїнуПроцес перенесення виробництва географічно ближче називають "нір-шорінгом". Це стало гарячою темою обговорень. Оскільки компанії намагаються уникнути повторення труднощів, які виникли, коли COVID-19 поширився на всій планеті минулого року. Розірвані ланцюги постачання можуть підштовхнути виробників розмістити свої запасні потужності у Східній Європі. Так вважають експерти Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР).

Україна користується своїм вигідним положенням між Азією і Євросоюзом. Але ендемічна корупція у погане управління часто стають факторами, які стримують прямі іноземні інвестиції. За словами Цівкача, UkraineInvest допомогла залучити більш ніж 600 мільйонів доларів інвестицій минулого року. Він очікує, що в 2021-му будуть погоджені капіталовкладення на ще 7,7 мільярдів доларів.

"Все в наших руках. Інтерес є. Ми повинні забезпечити комфортні умови для інвесторів", - сказав він.

Видання нагадує, що український уряд намагався спроститиправила продажу аграрної землі, щоб допомогти розширитися індустрії, яка стала дуже потужним економічним двигуном. Київ також зменшив бюрократичну рутину, лібералізував ринок газу і перевів багато бюрократичних функцій в інтернет.

Читайте такожІнвестиції у людський капітал стануть драйверами економічного відновлення України – експертиАле, за словами Цівкача, інвестори досі скаржаться на те, як документи затверджуються, на правоохоронні й податкові органи, а також на митницю. Монополії теж впливають на інвестиційний клімат. Хоча цю проблему можуть ослабити плани перезапустити антимонопольну систему й створити спеціальний суд для розгляду справ, які стосуються конкуренції. В 2020 році економіка України скоротилася на 4,2%. Цього року очікується, що вона зросте на 4,8%. Також Київ хоче оновити угоду про вільну торгівлю з ЄС, щоб посилити свій експорт.

Поточні проекти включають 1,1 мільярд доларів інвестицій від канадської компанії Black Iron Inc у гірничодобувні й обробні можливості. А компанія Kronospan збирається збудувати власний новий комплекс вартістю 200 мільйонів євро. Бельгійський виробник матраців й тканин Monks International і меблева компанія з Данії Hjort Knudsen теж будують заводи, за словами Цівкача.

Україна також намагається привабити інвестиції в енергетику, зокрема у видобуток природного газу, про що сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулої п'ятниці. Країна працює над запровадженням більш прозорого регулювання для галузі, в якій вона також хоче зміцнити зв'язки з Євросоюзом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань