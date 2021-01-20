"Дорожня карта" подальшої спільної роботи в рамках керуючого комітету із земельної реформи буде остаточно затверджена на початку лютого.

Світовий банк і Євросоюз готові надавати технічну підтримку та інші ресурси для успішного впровадження земельної реформи в Україні.

Про це заявив провідний експерт Світового банку Клаус Дейнінгер, йдеться в повідомленні Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Він зазначив, що в України є всі передумови для впровадження прозорого ринку землі, що підвищить ефективність використання земельних ресурсів, забезпечить основу для розвитку сільського господарства, сільських територій та місцевого населення.

Як уточнив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, впровадження ринку землі та забезпечення всіх необхідних інструментів для його успішного функціонування залишається пріоритетом для уряду України на 2021 р.

"Всі пріоритети Уряду України щодо подальшого впровадження земельної реформи поширюються і на 2021 рік, адже через півроку стартує ринок землі. Для нас важливо забезпечити всі необхідні передумови для успішного запуску земельного ринку та його подальшого функціонування", - сказав він.

Зокрема, йдеться про розробку та імплементацію земельного законодавства, запровадження дерегуляції у сфері земельних відносин, передачу повноважень щодо розпорядження землями місцевим громадам, запровадження системи електронних аукціонів, земельного моніторингу.

Очікується, що "Дорожня карта" подальшої спільної роботи в рамках керуючого комітету із земельної реформи буде остаточно затверджена на початку лютого.

Земельна реформа в Україні: що відомо

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.

15 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність.

Того ж дня Голова Держгеокадастру Роман Лещенко повідомив, що після реалізації указу президента про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної в комунальну власність на балансі держави залишиться близько 750 тис.га землі.

9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.

10 листопада 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив про те, що уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.

11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів удосконалив контроль за концентрацією земель сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.

17 листопада 2020 року Кабмін затвердив постанову про передачу земель територіальним громадам.

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Автор: Олена Коваленко