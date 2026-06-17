Економіка України зростатиме повільніше, ніж очікувалося: новий прогноз уряду

Базовий сценарій передбачає покращення безпекових умов уже з 2027 року.

Кабінет міністрів погіршив прогноз економічного зростання України на 2026 рік, однак дещо покращив очкування від інфляції.

Згідно з оновленим Прогнозом економічного і соціального розвитку на 2027-2029 роки, реальний валовий внутрішній продукт цьогоріч збільшиться на 1,6% проти 2,4%, які уряд очікував раніше. Перегляд прогнозу пов'язаний із більш значними негативними шоками пропозиції для економіки, ніж передбачалося.

Водночас прогноз інфляції на кінець 2026 року був дещо покращений. Очікується, що споживча інфляція у грудні до грудня попереднього року становитиме 9,2% проти раніше прогнозованих 9,9%.

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Уряд пояснює це, зокрема, перенесенням підвищення окремих тарифів на пізніший період, вищим рівнем міграції, змінами у структурі витрат бізнесу та здатністю держави підтримувати стабільність гривні завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі.

Також Кабмін переглянув оцінку номінального ВВП на 2026 рік до 10,1 трлн грн, тоді як попередній прогноз становив 10,3 трлн грн.

Щодо прогнозу на 2027–2029 роки, то уряд розробив його за двома сценаріями залежно від безпекової ситуації.

Базовий сценарій передбачає покращення безпекових умов уже з 2027 року. У такому разі економіка може зрости на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році. Інфляція в такому разі очікується на рівні 8,9% у 2027 році, 6,9% у 2028 році та 5,1% у 2029 році (грудень до грудня попереднього року).

Якщо ж покращення безпекової ситуації відбудеться пізніше, темпи економічного зростання будуть нижчими – 1,3% у 2027 році, 4,1% у 2028 році та 5% у 2029 році. Інфляція тоді складе 8% у 2027 році, 8,2% у 2028 році та 5,9% у 2029 році.

Економіка України – останні прогнози

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала дані з Бюджетної декларації на 2027–2029 роки, розробленої урядом. Документ передбачає збереження соціальних видатків, підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а також подальше залучення значних обсягів міжнародної фінансової допомоги.

У базовому сценарії, який передбачає завершення активних бойових дій, інфляція в 2027 році складе 8,9%, а курс долара на кінець року становитиме 48,3 грн.

В Організації економічного співробітництва та розвитку очікують, що темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році.

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