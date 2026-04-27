Новий 'економічний тигр': Єврокомісар розповів, коли Україна побудує потужну економіку

Процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна через 20-25 років зможе побудувати потужну економіку та стати "новим економічним тигром" Європи.

Про це він повідомив на міжнародній конференції, пише "Укрінформ". За його словами, процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції. Він виступив проти деяких європейських побоювань щодо того, що сильна українська економіка може створити проблеми для європейської промисловості, зокрема в сфері сільського господарства.

Єврокомісар нагадав, що аналогічні побоювання висловлювалися, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу в Європейський Союз.

Він відмітив, що тоді політичні лідери старої Європи все ж побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.

"Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті", - зазначив Кубілюс.

Крім того, він згадав свою країну, Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до Євросоюзу. І він висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.

На його думку, успішна Україна може спровокувати трансформації в Росії, оскільки "її громадяни можуть бути натхненні економічним успіхом України".

"Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя", - додав він.

Довідка УНІАН

Економічний тигр - це неофіційний термін для країни, економіка якої переживає швидке зростання, що зазвичай супроводжується підвищенням рівня життя.

Цей термін спочатку використовувався для чотирьох азіатських тигрів (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг).

Прогнози для економіки України - останні новини

Раніше УНІАН писав, що 9 квітня Світовий банк погіршив власний прогноз стосовно економіки нашої держави у 2026 році з 2% до 1,2%. Крім того, зростання ВВП України у 2025 році впало до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році.

Основними причинами спаду є пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозував, що економіка України цьогоріч зросте на 2,5%, а наступного року – на 4%. При цьому попередній прогноз Банку був значно вищим та становив 5% зростання ВВП у 2026 році.

Вас також можуть зацікавити новини: