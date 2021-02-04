При цьому курс долара згідно з прогнозом становитиме 27,2 гривні.

Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує, що у 2021 році валовий внутрішній продукт України зросте на 5,3%.

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Про це під час спільної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) "глобальний огляд економіки України" заявив генеральний директор Dragon Capital, президент ЄБА Томаш Фіала.

"Якщо уряд пророкує 4,6% зростання, то ми очікуємо 5,3%. Це призведе номінальний ВВП у доларовому обчисленні до 171 мільярда доларів. Це така цифра, яка порівнянна з 2013 роком, хоча ми втратили частину країни та частину економіки. Інфляція буде трохи вище, ніж минулого року, - 6,5%. Дефіцит бюджету трохи менше-5,2%. Борг до ВВП вже рости не буде, він стабілізується на рівні 60%. І курс ми очікуємо на кінець поточного року на рівні 28 гривень за Долар, а середній 27,2", - сказав він.

При цьому Фіала додав, що в четвертому кварталі 2020 року вітчизняна економіка вийшла на докризовий рівень і показала такі ж результати, як у четвертому кварталі 2019 року. Цьому сприяло швидке відновлення після жорсткого весняного локдауну, реалізація проекту "велике будівництво", відсутність коливань валютного курсу, а також високе споживання товарів населенням.

"Ми очікуємо, що ВВП минулого року впав лише на 4%. Приблизно через тиждень будуть офіційні дані від Держстату. Це один з кращих результатів в Європі. Тільки Польща впала трохи менше", - сказав президент ЄБА.

Що цьому передувало

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, прогнозоване зростання внутрішнього валового продукту України у 2021 році становитиме 4,6%.

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Автор: Дмитро Шварц