Зараз розглядається можливість двоетапного підвищення суми гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір в 2021 році почати поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування, для початку — вдвічі.

Про це на підсумковій річній прес-конференція Фонду 14 грудня заявила директор ФГВФО Світлана Рекрут.

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"Зараз розглядається можливість двоетапного підвищення суми гарантування.

Перший етап вже наступного року: підвищення гарантованої суми вдвічі (C 200 тис. грн до 400 тис. грн — - ред.). Відповідне рішення має бути проголосоване Верховною Радою", - розповіла Рекрут.

Фонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — ФГВФО) - установа, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків на Україні.

Фонд був створений за Указом Президента України "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України" № 996/98 від 10 вересня 1998 року. При цьому початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Функціонування цього інституту до 2012 року було врегульовано Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". З 21 вересня 2012 р. діяльність системи регулюється Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Згідно зі ст. 26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику в кожному банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше максимальної суми гарантування, прийнятої на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Доступ до реєстру неплатоспроможних банків

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до Реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна переглянути статус усіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, у тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

Закон про гарантування вкладів фізосіб

28 серпня 2020 року Велика палата Конституційного Суду закрила виробництво у справі про конституційність окремих положень Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Автор: УНІАН