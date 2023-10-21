До цього часу Кабмін має підготувати план реформ, які затвердять європейці

Європейський союз має в грудні ухвалити остаточне рішення щодо створення фонду допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, які наша держава буде отримувати впродовж наступних чотирьох років за умови виконання певних вимог. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, до цього моменту уряд має розробити та надати ЄС "План України". "Це – програма базових економічних реформ, перелік індикаторів, які ми виконуємо. Щокварталу їх перевіряють, якщо індикатори виконані, то нам в бюджет надають підтримку. Це одна частина програми, на це розподіляється 39 мільярдів євро за чотири роки", - зазначив він.

Соболев нагадав, що наступного року Україна планує отримати за цією частиною програми співробітництва 18 мільярдів євро на покриття дефіциту державного бюджету.

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Ще 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу - це компенсація різниці відсоткових ставок по кредитам для українського бізнесу. Завдяки цьому в уряді розраховують залучити в економіку 30 мільярдів євро інвестицій.

Що стосується розробки "Плану України", то, за словами Соболева, першу його версію Мінекономіки має презентувати в перший тиждень листопада, а фінальна версія буде готовою вже у грудні.

Також він зазначив, що однією з умов плану є реформа державних органів аудиту - Держаудитслужби та Рахункової палати. Крім того, Євросоюз створить незалежну аудиторську раду, Європейський суд аудиторів та спеціальний офіс, які будуть контролювати, як використовуються кошти, надані Україні.

Спецфонд ЄС для України

Європейський парламент на початку вересня підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років.

17 жовтня Європейський парламент удосконалив і схвалив пропозицію щодо фонду у розмірі 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у наступні чотири роки.

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