Курс гривні до долара ослаб до 27,31 грн / дол., а до євро - до 32,47 грн/євро.

Національний банк України на середу, 23 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,31 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,47 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

100 USD США – 2730,5 (22 червня – 2719,35)

100 EUR – 3246,7 (22 червня – 3228,82)

Читайте такожЕксперт розповів, що буде з курсом долара в Україні до кінця року

Курс на міжбанку 22 червня

На міжбанківському валютному ринку України на 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,33/27,35 грн/дол., до євро - на рівні 32,50/32,52 грн/євро.

Курс в попередній робочий день

Національний банк України на вівторок, 22 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,19 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій