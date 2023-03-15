Розрахунки відбуваються також в євро і дирхамах.

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків з РФ у доларах при тому, що багато банків країни-агресора були заблоковані в системі через санкції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. На даний момент невідомо, які банки індійські трейдери використовували для платежів.

"Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Відео дня

Як зазначається, з квітня 2022-го по лютий 2023 року імпорт Індії з Росії зріс майже в п'ять разів і досяг $41,56 млрд.Так, у січні імпорт російської нафти до Індії зріс на 9,2% до рекордних 1,4 млн барелів на добу.

Після початку повномасштабної війни в Україні Індія почала використовувати різні валюти для розрахунків з країною-терористом.

"Розрахунки відбуваються в різних валютах, в тому числі в доларах, євро, дирхамах", - розповів Кумар Саранджі.

Торгівля Індії з Росією в умовах санкцій

5 грудня 2022 року західні країни запровадили стеля цін на нафту з Росії. У лютому 2023 року запрацювала заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

На тлі цього Росія стала провідним постачальником нафти в Індію. Більшість угод між країнами укладається не в доларах, а в інших валютах. Однак це не завадило Кремлю за останні три місяці заробити на суму, яка еквівалентна кільком сотням мільйонів доларів.

У лютому стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати більшу частину російської нафти, що закуповується через базуються в Дубаї трейдерів, в дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів, а не в доларах США.

За даними Bloomberg, Індія обіцяла не порушувати санкції Заходу проти російської нафти. За даними джерел, Індія провела детальну дискусію з США та іншими країнами G7 на полях саміту G20, і вони нібито задоволені її словами.

Вас також можуть зацікавити новини: