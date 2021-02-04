Ліміт буде підвищено для таких операцій: інвестиції за кордон, розміщення коштів на власних іноземних рахунках, надання позики нерезидентам та інше.

З 5 лютого Національний банк України підвищить вдвічі, до 200 тисяч євро, річний електронний ліміт для інвестицій населення за кордон і розміщення коштів на іноземних рахунках.

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Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, ліміт буде підвищено для таких операцій: здійснення інвестицій за кордон; розміщення коштів на власних іноземних рахунках; переказ коштів за договором страхування життя; надання позики нерезидентам.

"Позитивна ситуація на валютному ринку створює необхідні передумови для поступової лібералізації валютного регулювання, черговим кроком якої є підвищення відповідного е-ліміту", - йдеться в повідомленні НБУ.

За оцінками НБУ, дане рішення не матиме істотного впливу на функціонування валютного ринку України.

"У 2020 році фізичні особи в межах e-ліміту перерахували за кордон близько 274 мільйонів євро. Ця сума менша за середньоденний обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку", - наводяться слова заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

Також наголошується, що повне зняття електронного ліміту на здійснення фізичними особами інвестицій за кордон є одним з пріоритетів НБУ.

Що цьому передувало

У грудні 2019 року Національний банк України підвищив електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон до 100 тисяч євро на рік.

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Автор: Ганна Нагорна