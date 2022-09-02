Ряд норм законопроекту спрямовані на адаптацію законодавства в цій сфері до окремих стандартів FATF і вимогам Директиви Європейського парламенту.

Кабінет міністрів схвалив зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" для захисту фінансової системи від загроз, що виникають внаслідок агресії РФ.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Законопроектом, зокрема, пропонується розширити перелік клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин. Це стосується фізичних осіб, які є громадянами Росії, юридичних осіб, місцезнаходженням яких є РФ, а також олігархів.

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Також пропонується розширити ознаки бездоганної ділової репутації відсутністю судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

У разі наявності у фізичної особи громадянства (підданства) держави, яка здійснює збройну агресію проти України, така особа не може обіймати відповідні посади суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Крім того, ряд норм законопроекту спрямований на адаптацію законодавства в цій сфері до окремих стандартів FATF і вимогам Директиви Європейського парламенту і Ради.

Війна в Україні та FATF:

У березні керівництво Верховної Ради України звернулося з проханням внести Росію в "чорний список" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Також Росію просять вилучити з країн-членів цієї організації.

У ВР зазначили, що "поки РФ продовжує здійснювати фінансування тероризму на державному рівні - система запобігання відмиванню коштів та фінансування тероризму цієї держави де-факто не працює".

18 червня Росію виключили з керівних органів FATF.

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