Поліція розпочала 21,6 тис. проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни.

З початку воєнної агресії РФ проти України пошкоджено 2 тис. 328 закладів освіти.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

Він нагадав, що лише за останні три дні окупанти двома ракетами "Іскандер" обстріляли місто Нікополь, унаслідок чого знищено та пошкоджено 20 приватних будинків, збито електроопори, пошкоджено будівлю релігійної громади.

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Також реактивними системами залпового вогню "Ураган" з касетними боєприпасами обстріляно місто Зеленодольск, пошкоджено виробничі будівлі Криворізької ТЕЦ, а внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будинки у місті Кривий Ріг.

Крім того, окупанти щоденно обстрілюють житлові квартали Харкова.

Сергєєв наголосив, що з початку воєнної агресії РФ проти України пошкоджено 2 тис. 328 закладів освіти, з яких 289 - зруйновано.

"Скоєні військовими РФ злочини ретельно документуються. Слідчі підрозділи поліції розпочали 30,2 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення воєнних злочинів", - сказав він.

Найбільше – 21,6 тис. кримінальних проваджень – розпочаті за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України), 7,2 тис. – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), а ще 1,2 тис. кримінальних проваджень розпочаті за фактами колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, за даними МВС, в Україні до навчального року в очній формі готові більше половини закладів освіти.

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