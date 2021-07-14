З початку року на погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями вже спрямовано понад 2 млрд грн.

Кабінет міністрів спрямував ще 393,049 млн грн на виплату заробітної плати працівникам державних шахт.

Відповідне розпорядження було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНІАН.

Згідно з цим рішенням, Кабмін провів перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік, зменшивши 393,049 млн грн видатки, передбачені на ліквідацію неперспективних шахт та збільшивши на цю ж суму видатки на реструктуризацію вугільної галузі.

Як йдеться у пояснювальній записці до документу, у Держбюджеті-2021 передбачено 1,032 млрд грн на заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств. За рахунок цих коштів передбачалося ліквідувати п’ять шахт.

Читайте такожБорги із зарплат шахтарям держшахт хочуть погасити цього тижняЗ початку року на підприємства, які знаходяться у стадії ліквідації, а також готуються до цієї процедури, з бюджету було направлено 368,3 млн грн.

Разом із цим у зв’язку із тривалим процесом виготовлення техніко-економічних обґрунтувань, проектів ліквідації та отримання висновку експертів прогнозується економія 95,997 млн грн, які планувалося спрямувати на ліквідацію шахт. Крім цього, для вирішення проблеми із виплатою заробітної плати на діючих державних вугледобувних підприємствах пропонується спрямувати ще 297,05 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року на погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями Кабмін спрямував понад 2 млрд грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц