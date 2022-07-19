З початку війни уряд вже виділив 3 млрд грн на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Кабінет міністрів виділив ще 500 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури у регіонах, постраждалих від війни.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти держави в рамках спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проекту. Зараз ми їх направляємо на першочергові потреби наших громадян і наших громад", - сказав він.

За його словами, таким чином з початку війни уряд вже виділив 3 млрд грн на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Війна в Україні та відновлення інфраструктури:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

13 липня уряд виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які, у разі руйнування об'єктів інфраструктури, допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

14 липня на відновлення будинків, шкіл і лікарень спрямували 2,5 мільярда гривень.

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