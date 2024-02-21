Уряд країни може виділити з бюджету до 30 мільйонів доларів.

Канада дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн. Про це інформує CBC.

Зазначається, що федеральний уряд може внести до бюджету до 30 мільйонів доларів, що запропонував на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президент Чеської Республіки Петр Павел. Той розповів, що йому вдалося отримати до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до Альянсу.

"Я уклав меморандум про взаєморозуміння з одним із наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо, можливо, придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво", - повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

За його словами, українські війська гостро відчували нестачу артилерії, систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї в Авдіївці, де українці боролися з запеклим наступом Росії протягом чотирьох місяців, незважаючи на значну чисельну чисельну перевагу.

Допомога Канади Україні

На початку лютого у Канаді зробили крок до оновлення угоди про вільну торгівлю з Україною. Попереду ще один раунд – розгляд документу в Сенаті Канади.

Угода не накладає на український уряд зобов’язань щодо введення податку на вуглець. Проте вона містить положення про співпрацю між країнами заради "сприяння ціноутворенню вуглецю та заходам щодо пом’якшення ризиків витоку вуглецю".

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