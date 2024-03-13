Україна стала заручником політичних ігор, зазначає вона.

Зараз дуже важка ситуація з допомогою США, де вже більше півроку не можуть ухвалити потрібне рішення про надання Україні грошей, за рахунок яких буде купуватися зброя і підтримуватися функціонування українського бюджету.

Про перспективи отримання кредиту розповіла в ефірі телемарафону очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, народний депутат України Олександра Устінова.

"Коли ми говоримо про те, чи це буде кредит, чи безповоротна допомога - Україна зараз готова на все. Насправді, якщо це буде кредит з дуже пільговими умовами, саме для підтримки нашого бюджету, а ми говоримо про прямі бюджетні вливання. За останні два роки Америка більше мільярда доларів щомісяця вливала в український бюджет для того, щоб тримати економіку. І, якщо ми говоримо про ці гроші, то звичайно, це може нам допомогти", - акцентувала депутат.

Вона зазначила, що зброю Штати не можуть постачати в кредит. "За тими процедурами, які зараз в США, вони не можуть фактично купувати зброю в кредит. Тому вони говорять по те, що давайте зброю Україні надавати, як і давали. А ті гроші, які українцям потрібні, в пакеті який проголосував Сенат на 7,9 млрд. доларів, ми надамо Україні у вигляді кредиту. В принципі нас це влаштовує", - підкреслила Устінова.

Україна стала заручником політичних ігор, які зараз дуже накаляються, разом з набираючою обертів передвиборчою кампанією в США.

"Відверто кажучи, все одно здається, що зараз продовжуються політичні ігри між демократами та республіканцями. Тому що, був проголосований Сенатом, де більшість мають демократи, законопроект, в якому вже немає питання кордонів, а виключно допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. Його в принципі зараз можна було би виносити на голосування в зал. Але, республіканська більшість зараз готує свій окремий законопроект, який можуть проголосувати в кінці березня, в найкращому випадку. А після цього він знову має йти назад в Сенат. А там не факт, що демократи, які проголосували вже інший пакет, проголосують за пакет республіканців з Палати громад", - пояснила вона.

Крім того, поганим знаком для України можна вважати нещодавню зустріч Трампа з Орбаном. "Ми розуміємо, що це було таке пряме зауваження нам, хто є зараз партнером, з яким готові зустрічатися. А враховуючи те, що зараз Трамп має величезний влив на Конгрес і на своїх конгресменів-республіканців, дуже хочеться сподіватися, що ця зустріч з Орбаном не стане тією подією, яка зупинить допомогу Україні", - зазначила Устінова.

Щодо розміру фінансової допомоги від США, якої потребує український бюджет, то у вересні минулого року йшлося про 13 млрд. доларів, адже розраховувалося близько одного мільярда на місяць. "Але зараз, той пакет, який був проголосований Сенатом, через те що вже майже пів року йдуть дебати, він зменшений до 7,9 млрд. доларів. Ця сума може бути збільшена, якщо вона буде в кредит або може залишитися такою самою. Це буде на розсуд самих парламентарів", - пояснила вона.

Депутат прогнозує, що ситуація з питанням допомоги Україні в Конгресі США стане зрозуміла до кінця березня або максимум квітня. "Якщо нічого не буде проголосоване у березні-квітні, то нам доведеться звертатися до наших європейських колег, щоб вони докуповували ту зброю, яку нам надавали США і постачали в Україну. Якщо буде проголосоване в нижній Палаті, те що вони зараз обіцяють, то у нас є великі шанси, що це буде ухвалено", - резюмувала Устінова.

Затримка допомоги від США: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в американському Конгресі продовжуються дискусії щодо допомоги Україні. Відомо, що республіканці розробляють альтернативний проект, в якому хочуть частину невійськової допомоги надати у вигляді кредиту.

12 березня Білий дім оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. У нього увійшли снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

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