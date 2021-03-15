Найбільше ФОПів закрилося за час карантину у сферах складського господарства та оптової торгівлі.

Найбільша кількість фізосіб-підприємців (ФОП) закрилася за час карантину в складському господарстві (10 928 ФОП), оптовій торгівлі (5 668), а також у сфері радіо і телебачення (2 689).

Читайте такожКожен другий підприємець очікує на погіршення бізнес-клімату в Україні - опитуванняПро це повідомила платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

Зазначається, що станом на 15 березня кількість ФОП у складському господарстві скоротилася, у порівнянні з початком 2020 року, на 10,44%, в оптовій торгівлі – на 4,95%, та у сфері радіо і телебачення – на 13,15%.

Водночас найбільша кількість фізосіб-підприємців відкрилася за час карантину у сферах комп'ютерного програмування (30 025 ФОП), інформаційних послуг (6 338) та у сфері надання інших індивідуальних послуг (5 438).

Згідно з повідомленням, станом на 15 березня кількість ФОП у сфері комп'ютерного програмування збільшилася, у порівнянні з початком 2020 року, на 20,1%, у сфері інформаційних послуг – на 18,71% та у сфері Надання інших індивідуальних послуг – на 6,15%.

Найвищу динаміку зростання нових ФОП продемонструвала сфера поштової та кур'єрської діяльності, яка за рік зросла в 4,5 раза – до 2 750 ФОП.

Також платформа повідомила, що кафе і ресторани, станом на 15 березня, повернулися до показників грошових оборотів початку 2020 року.

Що цьому передувало

Раніше OpenDataBot повідомив, що жінки складають майже половину всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні, і їх частка щорічно зростає.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 4,6% у 2021 році.

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Автор: Павло Степанець