Сфера IT, як у світі, так і в нашій країні, стає більш гендерно збалансованою.

Згідно з дослідженням GlobalLogic, частка жінок в українському ІТ збільшилася в 3 рази за 9 років. Якщо на початку 2012 року в цій сфері жінок було близько 7%, то у 2021 - понад 22%. Кількість спеціалісток в ІТ-індустрії країни в середньому зростає на 15% щороку.

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Спеціалістки в Україні обіймають 40% усіх нетехнічних позицій. Це маркетологині, менеджерки, дизайнерки, бізнес-аналітикині, технічні перекладачки тощо. Серед усіх тестувальників в Україні жінки становлять 33%, а серед розробників індустрії - 8%. Такий же відсоток розробниць у світі. 47% жінок в українському ІT співпрацюють із сервісними компаніями.

Кількість технічних спеціалісток за 3 роки зросла на 12% й становить 45%, тобто майже половину всіх жінок індустрії. За цифрами GlobalLogic, понад 70% спеціалісток компанії займаються тестуванням та розробкою програмного забезпечення.

"Сфера IT, як у світі, так і в нашій країні, стає більш гендерно збалансованою. Це пов’язано як зі зростанням індустрії в цілому, так і з активним розвитком політик різноманітності. І ми слідуємо глобальним тенденціям - у нашій компанії 22,7% жінок. 26% з них - розробниці, майже 42% займаються тестуванням, а близько 10% - менеджерки та топменеджерки", - прокоментувала Катерина Губарєва, молодша віцепрезидентка, керівниця People-напрямку, GlobalLogic.

Кількість жінок у технічній сфері зростає в тому числі завдяки впровадженню практик різноманітності. Компанії все більше приділяють увагу питанням екологічного, соціального і корпоративного розвитку (ESG). Для дослідження GlobalLogic використовувала відкриті дані з таких джерел, як DOU, StackOverFlow, а також внутрішню статистику.

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Автор: УНІАН