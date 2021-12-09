Найбільші видатки передбачено на освіту (40%) та транспортну галузь (майже 20%).

Київрада затвердила бюджет Києва на 2022 рік з доходами обсягом 69 млрд грн, видатками 67 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали сьогодні на засіданні Київради 108 депутатів зі 113 зареєстрованих у сесійній залі.

Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік, який доповідав щодо питання, зазначив, що міський бюджет-2022 буде ще збільшено на обсяги трансфертів з державного бюджету по урядових програмах.

"Це ті кошти, які за рішенням Кабінету Міністрів України будуть розподілено галузевими міністерствами. Зокрема, міністерством освіти, охорони здоров’я. І таким чином, плюс вхідні залишки дають нам можливість переглянути бюджет у в бік збільшення за результатом виконання бюджету 2021 року. На сьогодні бюджет є збалансованим", - зазначив Репік.

Щодо показників ухваленого головного кошторису міста на 2022 рік, він повідомив, що загальний фонд бюджету за доходами складає 62 млрд 542 млн грн, спеціального фонду - 6 млрд 493 млн грн. Загалом дохідна частина бюджету складає 69 млрд 036 млн грн. Видатки бюджету становлять за загальним фондом бюджету 49 млрд 038 млн грн, за спеціальним - 18 млрд 014 млн грн. Загалом - 67 млрд 053 млн грн, що, за словами Репіка, зіставно з початком 2021 року.

У бюджеті також передбачено 1 млрд 983 млн грн на погашення боргу. "У нас передбачено погашення по євробондах у наступному році двома траншами. А також ми починаємо виплачувати "Ощадбанку" частку від внутрішнього запозичення", - уточнив Репік.

"Що стосується доходів бюджету: ми маємо приріст по податку на доходи фізичних осіб, пов'язаний з ростом заробітної плати, та по єдиному податку. Це майже 2 млрд 725 млн по ПДФО й 1 млрд 274 млн грн - по єдиному податку. Що стосується надходження плати за землю - темп росту до поточного року планується на рівні 7,4%", - додав чиновник.

Щодо видатків бюджету на наступний рік він повідомив за галузями:

на фізкультуру і спорт передбачено 1 млрд 441 млн грн,

на ЗМІ - 195 млн грн,

на культуру - 1 млрд 554 млн,

на ЖКГ - 5 млрд 748 млн,

на соцзахист населення - 5 млрд 403 млн,

на охорону здоров'я - 5 млрд 932 млн грн,

на транспорт та дорожнє господарство - це другий за розміром обсяг бюджету в секторі видатків -19,5%, 12 млрд 985 млн грн,

на держуправління - 2 млрд 446 млн грн,

на освіту - 26 млрд 495 млн грн, майже 40% видатків бюджету Києва.

За словами Репіка, за галузями "транспорт", "ЖКГ", "медицина" та "соцзахист" видатки на 2022 рік фактично співставні з 2021 роком.

Читайте такожСтолична влада підрахувала, у скільки місту обійшлася карантинна допомога ФОПамТакож депутати скоригували Програму соцекономрозвитку Києва на 2021-2023 роки в частині показників 2022 року. Зазначалось, що Програма соцекономрозвитку є базою для формування проекту бюджету на відповідний рік. Тому було уточнено основні прогнозні показники на 2022 рік з урахуванням відхилення у 2021 р. від визначених тенденцій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України очікує на дефіцит державного бюджету на 2021 рік на рівні 4% ВВП при запланованих в законі про держбюджет 5,5% валового внутрішнього продукту.

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Автор: Інна Андаліцька