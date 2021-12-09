Дофінансування дефіциту буде на 40 млрд. грн.

Національний банк України очікує дефіцит бюджету на 2021 рік на рівні 4% ВВП при запланованих в законі про держбюджет 5,5% валового внутрішнього продукту.

Про це на прес-брифінгу повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін.

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"Фактичний дефіцит, за нашими оцінками, складе приблизно 4%", - сказав Лупін.

При цьому, за його словами, дофінансування дефіциту відбудеться на 40 млрд грн до кінця року при визначених законом 150 млрд грн.

"І якщо говорити про фінансування, то відповідно до закону про держбюджет, потреба фінансування дефіциту держбюджету становить 150 млрд грн. Ми очікуємо, що фактичне фінансування бюджету буде на рівні приблизно 40 млрд грн", - додав він.

Дефіцит загального фонду державного бюджету України за десять місяців 2021 року склав 54,5 млрд грн.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про державний бюджет України на 2022 рік".

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді доопрацьований проект закону про державний бюджет на 2022 рік для розгляду у другому читанні.

2 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет України на 2022 рік.

Автор: Богдан Слуцький