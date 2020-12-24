Найбільше надходжень отримає столиця від ПДФО – 27,6 млрд грн, або 46% усієї дохідної частини головного фінансового документу Києва, місцеві податки становитимуть 13,8 млрд грн, або 23%.

Київська міська рада затвердила Бюджет столиці на 2021 рік з обсягом доходів 60,5 млрд грн, видатків – близько 58 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за головний кошторис столиці на наступний рік з такими показниками проголосували сьогодні на засіданні Київради 74 зі 117 депутатів, 40 депутатів – утримались, не голосували 2 і 1 – проти.

Презентував доопрацьований проект рішення директор Департаменту фінансів Київської міської держадміністрації Володимир Репік.

Він нагадав, що проект рішення, який прийняла в роботу Київрада, мав основні показники: доходи у 2021 році були визначені в розмірі 59 млрд 171 млн грн ( в т.ч. трансферти), з яких загальний фонд 54 млрд 185 млн грн, спеціальний – близько 5 млрд грн, та видатками обсягом 56 млрд 575 млн грн, з них загальний фонд – 44 млрд грн та спеціальний – 12,5 млрд грн.

"За результатами доопрацювання дохідна частина бюджету збільшена до 60 млрд 473 млн грн, у тому числі трансферт – 7 535 млн грн, з яких загальний фонд – 55 млрд 9 млн грн, з яких трансферт - 5 млрд 725 млн грн, спеціальний фонд – 5 млрд 463 млн грн і трансферти складають 1 млрд 810 млн грн. Видатки бюджету міста за таких доходів – 57 млрд 799 млн грн, з яких загальний фонд – 43 млрд 998 млн грн і спеціальний фонд – 13 млрд 801 млн грн", - сказав Репік.

За його інформацією, найбільше надходжень отримає столиця від податку на доходи фізичних осіб – 27,6 млрд грн, або 46% усієї дохідної частини головного фінансового документу Києва. Місцеві податки становитимуть 13,8 млрд грн, що складає 23%; трансферти – 7,5 млрд грн, або 12%.

Також очікуються надходження від акцизного податку в обсязі 2 млрд грн; від продажу землі – майже 850 млн грн, інші надходження – 8,2 млрд грн.

Передбачені на охорону здоров’я видатки склали майже 6,2 млрд грн, на соціальний захист – 5,1 млрд грн, на сферу ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, на культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн.

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Кошти, передбачені на обслуговування місцевого боргу, складають 415,5 млн грн.

Видатки на будівництво передбачені в обсязі 235,2 млн грн.

Зменшення видатків на медицину у порівнянні з попередніми роками Київський міський голова Віталій Кличко пояснив тим, що з квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці фінансуються Національної службою здоров’я України. Тобто сьогодні лікарні фінансує безпосередньо держава. Так, із Державного бюджету фінансують, зокрема, придбання медикаментів, оплату харчування, виплату зарплати лікарям.

Водночас він зауважив, що місто вкладатиме кошти в реконструкцію та капремонти медзакладів Києва, в оновлення застарілого обладнання та підтримку медиків – додатково до зарплати виплачуватиме щомісячну матеріальну допомогу.

Засідання Київради

Сьогодні, 24 грудня депутати Київради також затвердили програму соцекономрозвитку міста на 2021 рік з обсягом видатків на капітальне будівництво у 9 млрд грн. Підтримали прийняття програми після п’ятигодинного обговорення 69 з 116 депутатів Київради.

14 грудня Київрада взяла до розгляду проект бюджету Києва та проект програми соцекономрозвитку міста на 2021 рік.

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Автор: Інна Андаліцька