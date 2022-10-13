За словами клієнта, він вже вчетверте стикається з такою проблемою.

Клієнт "ПриватБанку" поскаржився на проблему. За словами чоловіка, він залишився без своїх грошей через банкомат, який списав кошти з картки, але не видав їх на руки.

Про це клієнт банку написав на сайті "Мінфіну".

За його словами, з такою проблемою він стикається вже не в перший раз. За сім місяців клієнт нібито вже чотири рази втрачає свої гроші через помилку банкомату.

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"12.10.2022 в черговий раз це банк залишив мене без грошей. Знімав в банкоматі 4000 грн, знову в їх банку якась проблема і банк гроші списав з карти і не видав, ця історія з цим горе-банком у мене 4 раз на 7 місяців, в черговий раз я без грошей і повинен чекати коли вони там розберуться. Чому я як клієнт завжди в мінусі?",- написав клієнт.

У "Приваті" відреагували на скаргу. Банк прокоментував ситуацію і зазначив, що вони спробують вирішити проблему. Однак представники "Привату" не стали пояснювати, чому такі помилки відбуваються, як зазначав клієнт, вже не вперше.

"Вибачаємося від імені банку за можливі незручності. Для прийняття рішення по заявці нам необхідно отримати звіт про залишок коштів на пристрої, інкасувати його. Ми намагаємося встигнути дати відповідь в обіцяний вам термін", - вказали в банку.

Проблеми українців з банками

Раніше УНІАН вже повідомляв, що аферисти придумали нову схему розлучення через ПриватБанк. У Запоріжжі у жінки зняли кошти зі скарбнички і карти в розмірі 19580 гривень.

Не так давно "ПриватБанк" звинуватили в дискримінації жителів окупованих територій. Клієнтка поскаржилася на обмеження по переказах з кредитної картки.

На тлі активізувалися шахраїв "ПриватБанк" попередив про нову схему аферистів в Україні. Зловмисники працюють в Telegram-каналах із заміною номера, які на вигляд нагадують канали банків і міжнародних організацій.

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