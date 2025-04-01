Кошти направлять на виплати компенсацій власникам знищеного житла.

Україна залучила 100 млн євро (понад 4,8 млрд гривень) від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) в межах проєкту НОME. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

"‎За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою єВідновлення", – йдеться у заяві державного діяча. ‎

За словами прем'єр-міністра, у минулому році БРРЄ допоміг профінансувати 2,8 тисяч житлових сертифікатів. Нове фінансування дозволить оплатити додаткові 3,6 тисяч сертифікатів на придбання житла.

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"‎Також ухвалюємо рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО"‎, – додав Денис Шмигаль.

Зазначимо, що фінансувати відновлення житлової сфери Україні допомагає і Світовий банк. Мова, зокрема, про ініціативу НОРЕ. Вона вже дозволила отримати відшкодування за пошкоджене житло 87 тисячам українців. Передбачається, що в майбутньому НОРЕ дозволить відновити до 200 багатоповерхівок.

Прем'єр повідомив також, що Україна домовилася з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування в розмірі 100 млн євро. Домовленість є частиною Ukraine Facility – європейської програми фінансової підтримки нашої країни на 50 млрд євро.

За ці кошти хочуть відбудувати водогони та каналізацію, а також привести їх до сучасних стандартів.

Зазначимо, що загальний портфель усіх проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні вже складає близько 4,3 млрд євро. Вони стосуються таких питань як житло, енергетика, транспорт, освіта, соціальна політика та цифровізація.

Війна в Україні - скільки зруйнувала Росія

За словами представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольги Алтуніної, за час повномасштабної війни проти РФ житло втратили щонайменше 3,5 млн українців.

А ще у 2023 році фахівці аналітичного підрозділу Київської школи економіки KSE Institute підрахували, що сума прямих збитків, які росіяни завдали житловому фонду України, становила на той момент понад 54 млрд доларів.

Левова частка прямих збитків – 46,6 млрд доларів – це збитки від пошкоджень та руйнувань багатоквартирного житла. Понад 7 млрд доларів прямих збитків є наслідком знищення та пошкодження приватних будинків. Серед найбільш постраждалих областей – Донецька, Луганська та Харківська.

Нагадаємо, нещодавно в уряді спрямували 15 млрд гривень на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за домівки, які були пошкоджені або знищені внаслідок російсько-української війни.

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