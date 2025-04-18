Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою "єВідновлення".

Україна отримає 84 млн доларів від Світового банку на виплату компенсацій українцям за програмою "єВідновлення". Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Україна залучить 84 млн доларів від Світового банку в межах проєкту HOPE. Сьогодні ухвалили відповідне рішення. Ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за програмою "єВідновлення", - сказав очільник Кабміну.

За словами Шмигаля, загалом уже понад 96 тисяч українських родин отримали відповідну підтримку від держави.

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"Уряд продовжує працювати над тим, щоб залучити додаткове фінансування на відновлення", - додав прем'єр.

Компенсації за пошкоджене або знищене житло в Україні

У березні Міністерство розвитку громад та територій отримало 2 мільярди гривень у рамках програми компенсацій за втрачене житло для ВПО за програмою "єВідновлення". Фінансування пішло на виплати за житловими сертифікатами для понад 1300 родин ВПО.

1 квітня Україна залучила 100 млн євро (понад 4,8 млрд гривень) від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) в межах проєкту НОME. Як зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою єВідновлення".

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