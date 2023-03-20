Зараз більшість великих банків РФ перебувають під санкціями, а тому і так не можуть використовувати SWIFT.

У Росії вирішили заборонити фінустановам користуватися міжнародною системою даних про грошові перекази SWIFT, від якої більшість російських банків і так були відключені в рамках західних санкцій. Відповідне розпорядження видав Центробанк Росії.

Рішення вступить в силу з 1 жовтня. З цього моменту банки країни будуть зобов'язані використовувати тільки російські сервіси і тільки російську фінансову інфраструктуру для передачі фінансової інформації при переказах коштів в межах території Росії.

Як стверджують в Центробанку РФ, це дозволить забезпечити "надійність, безперебійність і безпеку" обміну фінансовою інформацією при проведенні грошових операцій.

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Система SWIFT в Росії

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Захід запровадив кілька пакетів санкцій проти РФ, серед яких було відключення російських банків від глобальної системи інформування про банківські платежі SWIFT.

Відключення російської банківської системи від SWIFT відбувалося в кілька етапів, востаннє - у лютому. Наразі від системи відключені практично всі великі банки Росії. В системі залишаються тільки невеликі, в основному регіональні фінустанови.

Після анексії Криму і введення перших санкцій в Росії почали створювати свій аналог SWIFT для внутрішнього користування, очевидно, готуючись до нової хвилі санкцій після планованого нового вторгнення в Україну. У 2022 році внутрішній аналог SWIFT росіяни почали використовувати і для зовнішніх зв'язків, зокрема з Іраном.

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