Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в рамках санкцій від SWIFT відключили кілька російських банків.

Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це повідомив помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін, передає Радіо Свобода.

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - сказав Орєшкін.

Він зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити налаштування платежів. Орєшкін додав, що з Китаєм також обговорюються інноваційні ідеї, які можуть "кардинально змінити ситуацію".

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в рамках санкцій від SWIFT відключили кілька російських банків, у тому числі Сбербанк і ВТБ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в StateWatch заявили, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України чотири російські банки, які уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

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