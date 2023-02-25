ЄС офіційно показав вміст "ювілейного" пакету санкцій проти Росії.

Єврокомісія офіційно опублікувала документи по 10-му пакету санкцій проти Росії і тим самим ввела його в дію. Під нові обмеження потрапили найбільші російські банки і відомі представники російського режиму.

Так, підтвердилися повідомлення, що раніше з'являлися в ЗМІ, що в новому пакеті ЄС вніс у свої чорні списки три великих банки – "Тінькофф", "Альфа-банк" і "Росбанк". Їхні активи на території країн Євросоюзу будуть заморожені, угоди з ними заборонені, банки відключені від SWIFT.

Також обмеження введені проти компанії "Росатомфлот" (управляє атомним криголамним флотом РФ) і медіагрупи "Россия сегодня". У санкційні списки також внесені окремо Міноборони РФ і Служба зовнішньої розвідки РФ.

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З числа найбільш значущих фізичних осіб під європейські обмеження потрапили омбудсмен Тетяна Москалькова, глава Росспівробітництва Євген Примаков, відомий путініст і глава Національної медичної палати РФ Леонід Рошаль, глава Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв та інші.

В цілому в новий пакет санкцій ЄС внесені 87 фізосіб і 34 юрособи.

Санкції проти РФ - останні новини

Пізно ввечері 24 лютого країни ЄС погодили 10-й пакет санкцій проти Росії. Довгий час по ньому не могли домогтися компромісу. Зокрема через позицію Польщі, яка вважала деякі санкції занадто м'якими.

За кілька годин до цього Британія оголосила свій новий пакет санкцій проти РФ. Удар припав по ВПК агресора. Під санкції потрапили керівники вищої ланки "Росатому", керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інших представників російської еліти.

Також у річницю російського вторгнення в Україну лідери країн "Великої сімки" та керівництво Європейського Союзу пообіцяли продовжувати введення санкцій проти Росії і далі.

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