Ініціатором фінансових санкцій проти РФ був зовсім не Захід, там проявляли нерішучість.

Ініціатором відключення російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT після початку російського вторгнення в Україну був тодішній прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. Про це пише німецька газета Die Welt.

Як з'ясували журналісти, це сталося 25 лютого 2022 року на неформальному засіданні Європейської Ради в Брюсселі. Тоді глави урядів усіх країн ЄС виступали з промовами, викладаючи свої міркування з приводу розпочатого вторгнення РФ в Україну.

Петков також взяв слово і нагадав присутнім, що президента України Володимира Зеленського можуть вбити протягом найближчих 48 годин, оскільки він у "списках смертників Москви".

Відео дня

Болгарський прем'єр закликав Єврораду ухвалити термінове рішення і запропонував відключити Росію від платіжної системи SWIFT, а також заморозити європейські облігації від російського центрального банку. Попри сумніви багатьох присутніх, зрештою Єврокомісія підтримала цю пропозицію.

Паралельно в Парижі проходила зустріч міністрів фінансів ЄС, на якій був присутній тодішній міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв. В інтерв'ю журналістам він зазначив, що на тій зустрічі теж панувала атмосфера розгубленості і шоку, присутні проявляли нерішучість.

У своєму виступі Васильєв пояснив європейським колегам, чим насправді загрожує Україні оголошена Кремлем "денацифікація".

"Це те, що росіяни зробили в Болгарії після Другої світової війни, вони вбили тисячі дисидентів, професорів і священиків", — говорить Васильєв.

Тоді болгарський міністр теж закликав колег до негайних рішень. Учасники тієї зустрічі підтвердили німецькій газеті, що саме болгарський міністр змінив настрій зустрічі. Двома днями пізніше Брюссель вжив заходів проти РФ. Серед чиновників Євросоюзу ці заходи назвали "болгарською пропозицією".

Відключення Росії від системи Swift

Ухвалене наприкінці лютого рішення про відключення Росії від системи SWIFT почали реалізовувати на початку березня. Першими під ці обмеження потрапили банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ".

У наступні місяці ЄС продовжив поступово відключати російську банківську систему від решти світу. В результаті були відключені майже всі великі російські банки.

В таких умовах росіянам довелося створювати свій аналог системи SWIFT.

Вас також можуть зацікавити новини: