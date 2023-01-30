Щодо Ірану і Росії введені санкції, у тому числі вони відключені від системи SWIFT - ключової точки доступу до міжнародних банківських операцій.

Іран і Росія об'єднали свої системи міжбанківських комунікацій і грошових переказів. Це має допомогти збільшити торговельні та фінансові операції між країнами.

Про це заявив у понеділок заступник керуючого Центрального банку Ірану Мохсен Карімі, пише Reuters. Щодо Ірану і Росії запроваджено санкції, у тому числі вони відключені від системи SWIFT - ключової точки доступу до міжнародних банківських операцій.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT... з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів і переказів або гарантій", - заявив Карімі.

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У той час як центральний банк Росії відмовився коментувати угоду, підписану в неділю, Карімі сказав, що "близько 700 російських банків і 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи", не уточнивши назви іноземних банків.

Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок. "Фінансовий канал між Іраном і світом відновлюється", - сказав він.

Відключення Росії від SWIFT - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Станом на 3 червня ЄС відключив від SWIFT банки "Откритіє", "Новікомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Росії", "Совкомбанк", "ВТБ", "веб.РФ", "Сбєрбанк", "Россельхозбанк", "Московський кредитний банк" і "Білоруський банк реконструкції та розвитку".

Однак 28 червня стало відомо про те, що РФ платить армії за війну в Україні через великий банк, котрий уникнув санкцій. Ішлося про" Газпромбанк", через який РФ отримувала також гроші за свої нафту і газ від країн Заходу. Проте вже у вересні стало відомо, що "Газпромбанк" - останній великий державний банк РФ - все таки планують відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Тим часом стало відомо, що російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і створити свою союственную.

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