Це перша фінансова допомога, узгоджена урядом США з квітня, яку спровокував спалах вірусу в Штатах, зі щоденною статистикою зараження в понад 200 тисяч осіб.

21 грудня Конгрес США вперше з березня схвалив надання пакету допомоги в 900 мільярдів доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Читайте такожПовний локдаун в Україні: прогноз найгіршого сценаріюПро це повідомляє Reuters.

Для вступу в дію залишився підпис президента США Дональда Трампа. Він раніше висловлював свою підтримку з надання коронавірусного пакету.

Після декількох днів активних переговорів палат Конгресу, вони домовилися про надання допомоги в 892 млрд доларів. Спочатку пакет допомоги прийняла Палата представників, кількома годинами після - Сенат, з двопартійним голосуванням 92-6.

Пакет містить допомогу в 600 доларів більшості американців і доплати тим, хто втратив роботу через пандемію. Він також містить підтримку окремих галузей, зокрема, транспортної та фінансування розширеного доступу до Інтернету.

Це - перша фінансова допомога, узгоджена урядом США з квітня, яку спровокував спалах вірусу в Штатах, зі щоденною статистикою зараження в понад 200 тисяч осіб.

Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі сказала, що підтримує пакет допомоги, хоча він не включає пряму допомогу місцевим і державній владі - цей пункт став компромісним для отримання голосів республіканців.

Натомість республіканці погодилися не наполягати на страхуванні компаній, чиї працівники захворіли коронавірус, що також не потрапило в Білль.

Цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США - у березні пакет становив 2 трильйони доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН