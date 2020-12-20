У США сьогодні, 20 грудня 2020 року, почали поширювати по лікарнях другу затверджену вакцину від COVID-19 - компанії Moderna.
Як повідомляє "Голос Америки", компанія Moderna та її партнери вже відправили перші партії вакцини від коронавірусу по всій країні.
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Адміністрація з контролю за ліками та продуктами харчування США надала дозвіл на використання вже другої вакцини від коронавірусу в надзвичайній ситуації.
До початку січня американський уряд має намір доставити в різні штати близько 20 млн доз вакцини від обох компаній Pfizer і Moderna Inc.
Про це повідомив генерал армії США, відповідальний за дистрибуцію вакцини від коронавірусу Густав Перна. Він також уточнив, що вакцина Moderna має з'явитися в лікарнях вже в понеділок, 21 грудня.
Американська вакцина
Раніше в цьому місяці Сполучені Штати почали проводити щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer і BioNTech.
За даними Університету Джонса Хопкінса, в США на COVID захворіли 17,6 млн осіб, померли від коронавірусу 316 тис.осіб.
Вакцинація в Ізраїлі та Росії
20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві. Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.
Міністр охорони ЗДОРОВ'Я РФ Михайло Мурашко заявив про те, що вакцинація росіян розпочнеться з наступного тижня.
Вакцина для України
- Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.
- В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.
- Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
- 20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.
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