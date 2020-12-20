Компанія Moderna та її партнери вже відправили перші партії вакцини по всій країні.

У США сьогодні, 20 грудня 2020 року, почали поширювати по лікарнях другу затверджену вакцину від COVID-19 - компанії Moderna.

Як повідомляє "Голос Америки", компанія Moderna та її партнери вже відправили перші партії вакцини від коронавірусу по всій країні.

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Адміністрація з контролю за ліками та продуктами харчування США надала дозвіл на використання вже другої вакцини від коронавірусу в надзвичайній ситуації.

До початку січня американський уряд має намір доставити в різні штати близько 20 млн доз вакцини від обох компаній Pfizer і Moderna Inc.

Про це повідомив генерал армії США, відповідальний за дистрибуцію вакцини від коронавірусу Густав Перна. Він також уточнив, що вакцина Moderna має з'явитися в лікарнях вже в понеділок, 21 грудня.

Американська вакцина

Раніше в цьому місяці Сполучені Штати почали проводити щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer і BioNTech.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США на COVID захворіли 17,6 млн осіб, померли від коронавірусу 316 тис.осіб.

Вакцинація в Ізраїлі та Росії

20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві. Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.

Міністр охорони ЗДОРОВ'Я РФ Михайло Мурашко заявив про те, що вакцинація росіян розпочнеться з наступного тижня.

Вакцина для України

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська