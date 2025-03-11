Учасники крипторинку розраховували на підтримку від нового президента.

Ціни на криптовалюти впали після указу президента Дональда Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів у США, який розчарував інвесторів. Цей план не викличе хвилю масштабних державних закупівель цифрових активів.

Видання Financial Times пише, що ціна біткоїна впала на 2,7% і склала близько 88 000 доларів після указу, в якому зазначено, що в резерві зберігатимуться тільки ті активи, які були конфісковані правоохоронними органами США.

Трейдери сподівалися, що уряд почне купувати біткоїн та інші криптовалюти. Коментарі Трампа про те, що до резерву можуть увійти ethereum і менш відомі криптовалюти cardano, solana і XRP, викликали різке зростання цін на них.

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Резервний актив - це, як правило, критично важливий ресурс, який може бути використаний під час кризи. У США є надзвичайний резерв нафти для захисту від перебоїв з поставками, а у багатьох країн - золоті запаси.

Білий дім заявив, що також створить національний запас цифрових активів, що складається з токенів, відмінних від біткоїна, не уточнивши, яких саме. Уряд заявив, що "не буде купувати додаткові активи" для цього запасу, крім тих, що були отримані під час розслідувань, і може ввести в дію "потенційні продажі" з нього.

Ethereum, який є другим за величиною криптовалютним токеном, втратив 3,1% і торгувався на рівні 2190 доларів. Ada, токен для блокчейна cardano, впав на 11% до 0,83 долара, solana - на 2,9% до 143 доларів, а XRP - на 7,4% до 2,42 долара.

Прихильники створення резерву біткоїна стверджують, що США повинні створити резерв, який міг би служити альтернативою долару. Біткойн порівнюють із "цифровим золотом" як активом, який не може бути знецінений центральними банками або політикою уряду.

Адміністрація Трампа також пообіцяла розглянути можливість купівлі більшої кількості біткоїнів за умови, що її стратегії будуть "нейтральні для бюджету і не спричинять додаткових витрат для платників податків США".

"США не продаватимуть біткоїни, внесені в резерв. Він зберігатиметься як сховище вартості. Резерв - це як цифровий Форт-Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом", - підтвердив Девід Сакс, інвестор-мільярдер і крипто-цар Білого дому.

За оцінками Сакса, США мають у своєму розпорядженні приблизно 200 000 біткоїнів на суму близько 17,8 млрд доларів, і він пообіцяв "повний звіт" про володіння цифровими активами уряду. За даними блокчейн-платформи Arkham Intelligence, уряд США також контролює ethereum на суму близько 123 млн доларів, Tether на 122 млн доларів і ще п'ять токенів загальною вартістю 114 млн доларів.

Вплив Трампа на криторинок - головні новини

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США курс біткойна "рвонув" угору і вже в грудні перевищив 106 000 доларів на тлі його передвиборчих обіцянок. Потім криптовалюта почала дешевшати - наприкінці лютого Bitcoin обвалився приблизно на 25% відносно історичного максимуму через дії нового президента.

8 березня стало відомо, що Трамп організував у Білому домі перший в історії саміт із криптовалют.

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