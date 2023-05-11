Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,12 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 2 копійки - до 37,62 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,12 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Курс попереднього дня

10 травня курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок - до 37,60 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро – 41,84 грн. Курс євро залишився на рівні попереднього дня - 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 37,10 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Відео дня

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва 10 травня послабився на 3 копійки – до 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні не змінився і становив 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,40 грн за дол., євро – 41,05 грн за євро.

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