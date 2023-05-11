Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 11 травня, послабився на 2 копійки – до 37,82 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні здешевшав на 5 копійок і складає 41,65 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро – 41,05 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Аналітики інвестиційної групи ICU зазначають, що на міжбанківському ринку обсяг торгівлі валютою зменшився.

Відео дня

"Зменшення обсягів торгівлі валютою на міжбанківському ринку могло бути наслідком зменшення бізнес-активності через проблеми з експортом сільгосппродукції та вихідним днем у понеділок в Європі. На роздрібному ринку зріс інтерес до купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозитах. Це зменшило купівлю готівкової валюти та відповідно покращило збалансованість готівкового сегменту ринку", - повідомили у ICU.

За прогнозом інвестиційного банкіра Сергія Фурси, готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться. Найближчими тижнями вартість валюти найбільше буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів. На думку Фурси, навіть якщо "зернова угода" не буде продовжена, значних змін курсу долара це за собою не спричинить.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозує, що до 14 травня готівковий курс долара в Україні коливатиметься у рамках 37,3-37,9 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: