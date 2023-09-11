Переважна більшість опитаних керівників планують підвищувати зарплату співробітникам.

Керівники опитаних Європейської Бізнес Асоціацією компаній очікують на валютний курс у 41 грн за долар.

"У бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн за 1 долар. Для порівняння, на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/$, а у 2021-22 роках - 29 грн/$", - йдеться у висновках опитування "Прогнози бізнесу на 2024 рік".

Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% - у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% - на 11-20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі - 17%.

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"Нових людей у наступному році планують наймати 2 з 5 СЕО. Минулого року цей показник був вдвічі меншим. Водночас близько половини компаній, а саме 48% залишать команду без змін, і 12% планують скорочення штату", - повідомили у ЄБА.

Переважна більшість опитаних компаній, а саме 87% підвищать заробітну плату своїм співробітникам. З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Минулого року до підвищення зарплат вдавались 73% керівників компаній.

У порівнянні з минулим роком зросла кількість компаній, що планують впровадження нових інвестиційних проєктів, – з 19% до 26%. Середня вартість запланованих проєктів також зросла та складає близько 8 млн доларів (в середньому 3 млн доларів у 2023 році).

Також повідомляється, що до ТОП-3 пріоритетних завдань до уряду бізнес традиційно відніс боротьбу з корупцією, необхідність проведення судової реформи, встановлення верховенства права та забезпечення макроекономічної стабільності.

Прогноз валютного курсу

Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом компанії Dragon Capital, до кінця 2023 року офіційний курс гривні очікується на рівні 36,6-37,5 грн/дол., а до кінця 2024 року буде помірно послаблюватися до 41 грн/дол.

"Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися у четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року. Ми також дотримуємося думки, що на початкових етапах повернення до довоєнного режиму курсоутворення Нацбанк буде тримати курс під пильним контролем, дозволяючи незначні короткострокові коливання в обидва боки", - зазначили аналітики компанії.

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