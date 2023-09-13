Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 13 вересня, залишився на рівні попереднього показника - 37,90 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,10 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн, євро - за курсом 40,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 40,65 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 13 вересня, послабшав на 2 копійки – до 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок і складає 41,20 грн за євро.

Як повідомлялося у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігалося останніми тижнями, було пов’язане з сезонними факторами, а також анулюванням ліцензії великому обміннику за систематичні порушення. На покращення ситуації вплинув дозвіл НБУ продавати населенню валюту онлайн.

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